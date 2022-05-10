США вважають, що південь України потрібно звільнити до зими - ЗМІ

Західні союзники розглядають звільнення Херсона як вирішальне випробування

Сполучені Штати радять Україні деокупувати південні регіони включно з Херсоном до настання холодів, коли будь-яке просування уповільнюється.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, пише Уніан

"Наразі довгострокова катастрофа для України полягає в тому, що росія перекриває Україні доступ до води від Маріуполя до Одеси. Джерелом життєвої сили України є її доступ до Одеси, тому для них важливо бути у наступальній позиції, а не тільки в оборонній на півдні", - пояснив демократ зі сенатського комітету з міжнародних справ Кріс Мерфі.

Західні союзники розглядають звільнення Херсона як вирішальне випробування.

"Якщо ви можете контролювати Херсон, ви, безумовно, зможете створити перешкоду доступу до Одеси, чого, наскільки я розумію, росіяни хотіли досягти", - розповів високопоставлений військовий представник США.

Українці ж погодилися, що найближчі тижні будуть мати вирішальне значення для їхньої кампанії зі звільнення земель на півдні, йдеться у статті.

За підрахунками американських військових, можливості щодо деокупації Херсона якщо і з'являться, що вже з середини листопада.

Наразі ЗСУ просунулися на північний схід від міста і зайняли плацдарм на Дніпрі, повідомив інший представник Міноборони США. Також українці просуваються у бік Херсона з півночі, але повільніше.

"Їм потрібно щось зробити з Херсоном найближчим часом. Це піднімає моральний дух українців і військових, а також свідчить про те, що як навчання, так і надання обладнання використовуються найкращим чином", - прокоментував, своєю чергою, західний дипломат.

США радять відбити у росіян південь до настання холодів, оскільки взимку земля у цьому регіоні буде дуже вологою. В таких умовах обом арміям буде важко маневрувати, що вимагатиме від них триматися основних доріг, а отже - незахищеної зони. Водночас болото надає перевагу стороні, що обороняється, бо їй не доведеться переміщуватися по суші так, як це роблять сили, що наступають.

У відповідь москва зміцнила оборону на півдні, через що наступ ЗСУ буде важчим.

"Ось тут і знадобиться математика. Вимагатиметься переважаюча сила, щоб туди проникнути", - пояснив представник НАТО.

Однак у Пентагоні наголосили, що російські війська відчувають труднощі з інфраструктурою і матеріально-технічним забезпеченням, і Київ це може використати у своїх інтересах.

"Українцям треба подумати, використовуючи свою розумну, гнучку спеціальну підготовку, яку вони отримали від нас і наших союзників, щоби зрозуміти, як маніпулювати росіянами, щоб вони поступилися деякою перевагою на землі", - відповіла екс-високопосадовець Пентагону за президентства Обмани Евелін Фаркас.

Нагадаємо, офіційно українські сили пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня 2022 року. Відтоді захисники "промацували" прогалини в обороні росіян і знищували шляхи постачання окупантів. Останніми днями бої за південь посилилися.