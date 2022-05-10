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США вважають, що південь України потрібно звільнити до зими - ЗМІ
Андрій Попіль. Фото: Андрій Попіль
Сполучені Штати радять Україні деокупувати південні регіони включно з Херсоном до настання холодів, коли будь-яке просування уповільнюється.
Про це йдеться у матеріалі Financial Times, пише Уніан.
"Наразі довгострокова катастрофа для України полягає в тому, що росія перекриває Україні доступ до води від Маріуполя до Одеси. Джерелом життєвої сили України є її доступ до Одеси, тому для них важливо бути у наступальній позиції, а не тільки в оборонній на півдні", - пояснив демократ зі сенатського комітету з міжнародних справ Кріс Мерфі.
Західні союзники розглядають звільнення Херсона як вирішальне випробування.
"Якщо ви можете контролювати Херсон, ви, безумовно, зможете створити перешкоду доступу до Одеси, чого, наскільки я розумію, росіяни хотіли досягти", - розповів високопоставлений військовий представник США.
Українці ж погодилися, що найближчі тижні будуть мати вирішальне значення для їхньої кампанії зі звільнення земель на півдні, йдеться у статті.
За підрахунками американських військових, можливості щодо деокупації Херсона якщо і з'являться, що вже з середини листопада.
Наразі ЗСУ просунулися на північний схід від міста і зайняли плацдарм на Дніпрі, повідомив інший представник Міноборони США. Також українці просуваються у бік Херсона з півночі, але повільніше.
"Їм потрібно щось зробити з Херсоном найближчим часом. Це піднімає моральний дух українців і військових, а також свідчить про те, що як навчання, так і надання обладнання використовуються найкращим чином", - прокоментував, своєю чергою, західний дипломат.
США радять відбити у росіян південь до настання холодів, оскільки взимку земля у цьому регіоні буде дуже вологою. В таких умовах обом арміям буде важко маневрувати, що вимагатиме від них триматися основних доріг, а отже - незахищеної зони. Водночас болото надає перевагу стороні, що обороняється, бо їй не доведеться переміщуватися по суші так, як це роблять сили, що наступають.
У відповідь москва зміцнила оборону на півдні, через що наступ ЗСУ буде важчим.
"Ось тут і знадобиться математика. Вимагатиметься переважаюча сила, щоб туди проникнути", - пояснив представник НАТО.
Однак у Пентагоні наголосили, що російські війська відчувають труднощі з інфраструктурою і матеріально-технічним забезпеченням, і Київ це може використати у своїх інтересах.
"Українцям треба подумати, використовуючи свою розумну, гнучку спеціальну підготовку, яку вони отримали від нас і наших союзників, щоби зрозуміти, як маніпулювати росіянами, щоб вони поступилися деякою перевагою на землі", - відповіла екс-високопосадовець Пентагону за президентства Обмани Евелін Фаркас.
Нагадаємо, офіційно українські сили пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня 2022 року. Відтоді захисники "промацували" прогалини в обороні росіян і знищували шляхи постачання окупантів. Останніми днями бої за південь посилилися.
Раніше повідомлялося, що мета Украни - повернути Херсон до кінця 2022 року.
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05 10 2022 16:03 МЕДІА
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