Стало відомо, хто став лауреатом цьогорічної премії імені Леся Курбаса

Премію імені Леся Курбаса присудили режисеру Дмитру Богомазову за постановку "Украдене щастя".

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"За результатами таємного голосування Комітетом з присудження премії імені Леся Курбаса прийнято рішення присудити премію у 2021 році Богомазову Дмитру Михайловичу за постановку вистави "Украдене щастя" за п’єсою Івана Франка у ДП "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка" та присвоїти звання лауреата премії імені Леся Курбаса", - йдеться в повідомленні.

Дмитро Богомазов у 1995 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого (курс Е. Митницького). з 2017 р. - головний режисер ДП "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка".

За роки творчої діяльності здійснив постановки понад 40 вистав в Україні та за кордоном - у Польщі, Франції, Німеччині, Угорщині, Швеції, Норвегії, Грузії, Болгарії, Туреччині.

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