Стало відомо, хто став лауреатом цьогорічної премії імені Леся Курбаса
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
"За результатами таємного голосування Комітетом з присудження премії імені Леся Курбаса прийнято рішення присудити премію у 2021 році Богомазову Дмитру Михайловичу за постановку вистави "Украдене щастя" за п’єсою Івана Франка у ДП "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка" та присвоїти звання лауреата премії імені Леся Курбаса", - йдеться в повідомленні.
Дмитро Богомазов у 1995 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого (курс Е. Митницького). з 2017 р. - головний режисер ДП "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка".
За роки творчої діяльності здійснив постановки понад 40 вистав в Україні та за кордоном - у Польщі, Франції, Німеччині, Угорщині, Швеції, Норвегії, Грузії, Болгарії, Туреччині.
Читайте також: У Харкові презентували фільм "Contra spem spero" про стосунки дорослих і дітей
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Австралії знайшли найдавніший у регіоні наскельний малюнок тварини
- ФОТО В Єгипті археологи знайшли пивоварню, якій може бути близько 5 тисяч років
- ФОТО Казкові скульптури митця з Тернопільщини приваблюють туристів
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"