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Стало відомо, коли Подільський зоопарк почне прийматиме відвідувачів

"Вже цієї суботи, 16 травня, вінничани та гості міста зможуть знову відвідати Подільський зоопарк у Вінниці"
У Вінниці в суботу, 16 травня, відкриється для відвідувачів "Подільський зоопарк".
Стало відомо, коли Подільський зоопарк почне прийматиме відвідувачів ukrinform.ua/

Про це повідомляє пресслужба звіринцю на сторінці в Facebook, передає Укрінформ.

"Вже цієї суботи, 16 травня, вінничани та гості міста зможуть знову відвідати Подільський зоопарк у Вінниці. Адміністрація Подільського зоопарку просить відвідувачів закладу дотримуватись заходів безпеки під час екскурсій", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що майже два місяці заклад працював у закритому режимі через загрозу поширення коронавірусної інфекції COVID-19. 

Попри відновлення роботи звіринцю, обов'язковими залишаються протиепідемічні заходи, запроваджені в умовах карантину: дотримання маскового режиму і ​соціальне дистанціювання (не менше 2 метрів).

​З огляду на епідемію коронавірусу гостям зоопарку не дозволятимуть годувати тварин і чіпати їх руками.

Нагадаємо, що Державний історико-культурний заповідник "Межибіж", що на Хмельниччині, з 12 травня знову відкрили для відвідувачів – після послаблення карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.

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15 05 2020 15:00
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