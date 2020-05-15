Стало відомо, коли Подільський зоопарк почне прийматиме відвідувачів

"Вже цієї суботи, 16 травня, вінничани та гості міста зможуть знову відвідати Подільський зоопарк у Вінниці"

У Вінниці в суботу, 16 травня, відкриється для відвідувачів "Подільський зоопарк".

Про це повідомляє пресслужба звіринцю на сторінці в Facebook, передає Укрінформ.

"Вже цієї суботи, 16 травня, вінничани та гості міста зможуть знову відвідати Подільський зоопарк у Вінниці. Адміністрація Подільського зоопарку просить відвідувачів закладу дотримуватись заходів безпеки під час екскурсій", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що майже два місяці заклад працював у закритому режимі через загрозу поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Попри відновлення роботи звіринцю, обов'язковими залишаються протиепідемічні заходи, запроваджені в умовах карантину: дотримання маскового режиму і ​соціальне дистанціювання (не менше 2 метрів).

​З огляду на епідемію коронавірусу гостям зоопарку не дозволятимуть годувати тварин і чіпати їх руками.

Нагадаємо, що Державний історико-культурний заповідник "Межибіж", що на Хмельниччині, з 12 травня знову відкрили для відвідувачів – після послаблення карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.