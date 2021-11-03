Ставки за іпотечними кредитами продовжили знижуватися у січні - НБУ

На сьогодні середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 881 тис грн, вторинної - 708 тис грн.

У січні 2021 року банки видали 444 іпотечні кредити на загальну суму 326 млн грн - проти січня 2020 року обсяг нової іпотеки збільшився на 85%.

Про це свідчать результати останнього опитування банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на НБУ.

"У січні 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами дещо знизилася. За результатами останнього опитування банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню, у звітному періоді середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 13,8% (у грудні 2020 року - 14%), на первинному - 15,9% (у грудні - 16,9%).

Якщо порівняти з груднем 2020 року, обсяг видачі нових іпотечних кредитів знизився на 37%. Це сезонний ефект, оскільки проти січня 2020 року обсяг нової іпотеки все ж збільшився на 85% р/р", - пояснили у Нацбанку.

При цьому, зріс також середній розмір кредиту на купівлю житла.

Якщо у грудні 2020 року він становив близько 702 тис грн, то в січні 2021 року - 734 тис грн.

"На сьогодні середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 881 тис грн, вторинної - 708 тис грн.

Результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку становила близько 82% за обсягом від усіх нових видач", - додали у регуляторі.

Результати опитування свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований - понад 85% нових угод (278 млн грн) уклали 5 банків.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів видано в Києві - 135 договорів на 130,6 млн грн (40% від загальної суми).

Після Києва найбільше іпотечних договорів укладено в Київській області - 59 договорів на 51,6 млн грн (16% від загальної суми), у Харківській - 53 договори на загальну суму майже 37 млн грн (11% від загальної суми), у Львівській - 24 договори на 20 млн грн та Дніпропетровській областях - 29 договорів на 14,7 млн грн.

Нагадаємо, що вперше з 2017 року пожвавився ринок іпотечного кредитування