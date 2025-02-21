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Стався черговий обрив підводного кабелю у Балтійському морі

21 лютого 2025, 17:39
Стався черговий обрив підводного кабелю у Балтійському морі
Фото із відкритих джерел
Цього разу між Фінляндією і Німеччиною.

В Балтійському морі поруч із шведським островом Готланд стався черговий обрив підводного кабелю. 

Про це повідомили шведські ЗМІ, інформує Newsweek

Наразі правоохоронці стежать за ситуацією, але "детальної інформації, якою можна було б поділитися наразі", немає. 

"Уряд постійно інформують відповідні органи, які розслідують те, що сталося. Ми дуже серйозно ставимося до всіх повідомлень про можливе пошкодження інфраструктури в Балтійському морі", - заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон. 

Шведські медіа пишуть, підводний кабель пролягає між Фінляндією і Німеччиною. 

Фінська компанія-власник кабелю Cinia розказала, що це вже третій випадок пошкодження підводного кабелю за такий короткий період. Однак в компанії запевнили, що пошкодження не вплине на комунікації. 

Представник шведської берегової охорони заявив, що на місце події поблизу острова Готланд було відправлено судно берегової охорони для проведення розслідування. 

Наразі підводний кабель, який зазнав пошкоджень, продовжує свою роботу. 

"Швидше за все, на високошвидкісній лінії C-Lion1 Фінляндія-Німеччина є подряпина, але передача даних по кабелю продовжується безперебійно", - пише видання. 

В січні ми писали, що у Балтійському морі пошкоджено ще один підводний волоконно-оптичний кабель

Наступного дня Швеція затримала судно, яке могло пошкодити підводний кабель у Балтійському морі.

 

диверсіябалтійське морепідводний кабель

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