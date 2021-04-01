Степанов: В Україні мають намір здійснити трансплантацію легень і кінцівок

В Україні в 2021 році планують уперше виконати трансплантації легенів, а також верхніх і нижніх кінцівок.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в понеділок, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наша мета в 2021 році - мінімум 250 трансплантацій. У наших планах у 2021 році - не направляти людей на трансплантацію нирки й печінки за кордон, наші лікарі спроможні зробити ці трансплантації. Також плануємо цього року виконати трансплантацію легень, верхніх і нижніх кінцівок", - сказав він.

Міністр додав, що також планується впровадити пакет Програми медгарантій із супроводу пацієнтів після трансплантації.

"Нам необхідно впровадити пакет Програми медгарантій медпослуг із посттрансплантаційного супроводу. Також ми розробимо механізм залучення до транспортування анатомічних матеріалів і реципієнтів усіх видів транспорту, зокрема цивільної авіації, авіаційного транспорту ДСНС, Нацполіції, Держприкордонслужби", - сказав Степанов.

"Окрім цього, ми плануємо впровадити інструменти оцінки якості роботи відділень інтенсивної терапії та механізм оцінки ведення пацієнтів з ураженням головного мозку в медзакладах. Також гостро стоїть питання налагодження у сфері медичної освіти, підвищення кваліфікації фахівців. Для цього ми впроваджуватимемо програми направлення наших фахівців на стажування за кордон", - додав він.

Степанов наголосив, що з 1 січня в Україні працює Єдина державна інформаційна система з питань трансплантації органів і тканин (ЄДІСТ), яка об'єднує донора та реципієнта.

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