Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Степанов: В Україні мають намір здійснити трансплантацію легень і кінцівок

В Україні в 2021 році планують уперше виконати трансплантації легенів, а також верхніх і нижніх кінцівок.
Степанов: В Україні мають намір здійснити трансплантацію легень і кінцівок Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в понеділок, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наша мета в 2021 році - мінімум 250 трансплантацій. У наших планах у 2021 році - не направляти людей на трансплантацію нирки й печінки за кордон, наші лікарі спроможні зробити ці трансплантації. Також плануємо цього року виконати трансплантацію легень, верхніх і нижніх кінцівок", - сказав він.

Міністр додав, що також планується впровадити пакет Програми медгарантій із супроводу пацієнтів після трансплантації.

"Нам необхідно впровадити пакет Програми медгарантій медпослуг із посттрансплантаційного супроводу. Також ми розробимо механізм залучення до транспортування анатомічних матеріалів і реципієнтів усіх видів транспорту, зокрема цивільної авіації, авіаційного транспорту ДСНС, Нацполіції, Держприкордонслужби", - сказав Степанов.

"Окрім цього, ми плануємо впровадити інструменти оцінки якості роботи відділень інтенсивної терапії та механізм оцінки ведення пацієнтів з ураженням головного мозку в медзакладах. Також гостро стоїть питання налагодження у сфері медичної освіти, підвищення кваліфікації фахівців. Для цього ми впроваджуватимемо програми направлення наших фахівців на стажування за кордон", - додав він.

Степанов наголосив, що з 1 січня в Україні працює Єдина державна інформаційна система з питань трансплантації органів і тканин (ЄДІСТ), яка об'єднує донора та реципієнта.

Читайте також: Для розвитку трансплантації в Україні необхідно вирішити низку питань

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2021 11:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.