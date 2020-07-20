Для розвитку трансплантації в Україні необхідно вирішити низку питань

Степанов наголосив, що на фінансування трансплантації до кінця року передбачено 112 млн. грн.

"Ми створили окремий підрозділ, який займається питаннями трансплантації. Є багато питань, які нам потрібно вирішити для розвитку трансплантації в Україні. Перш за все це нерозвиненість донорського етапу, що пов'язано з відсутністю практики діагностики смерті мозку", - розповів Максим Степанов під час прес-брифінгу.

Для розвитку системи трансплантації в Україні необхідно обладнати медзаклади і створити центри траспланткоординації, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в понеділок, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми створили окремий підрозділ, який займається питаннями трансплантації. Є багато питань, які нам потрібно вирішити для розвитку трансплантації в Україні. Перш за все це нерозвиненість донорського етапу, що пов'язано з відсутністю практики діагностики смерті мозку. Також питання є в розвитку транспланткоординації. У нас є центр транспланткоординації, і нам треба створити такі центри, створити траспланткоординаторів у всій країні. Це люди, які безпосередньо займаються технічним забезпеченням під час трансплантації", - сказав він.

"Також ми говоримо про необхідність забезпечити лікарні відповідним обладнанням - це газоаналізатори, лабораторії типування клітин. Також є питання підготовки хірургів. На сьогодні у нас є 19 лікарень у всій країні, які можуть робити органну трансплантацію і шість, які можуть робити трансплантацію кісткового мозку", - додав міністр.

Степанов також наголосив, що на фінансування трансплантації до кінця року передбачено 112 млн грн.

Нагадаємо, що розвиток трансплантації органів в Україні може стати частиною медичної реформи