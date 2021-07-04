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Створення фінансового суду поліпшить ситуацію з платіжною дисципліною - Шевченко

Такий суд повинен охоплювати три питання: взаємини кредитор/позичальник, інвестор/об'єкт інвестиції та питання доступу до банківської таємниці
Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що створення спеціалізованого фінансового суду для захисту прав кредиторів значно поліпшить ситуацію з платіжною дисципліною.
Створення фінансового суду поліпшить ситуацію з платіжною дисципліною - Шевченко Фото: Громадське телебачення

Про це Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю "Інтерфкс-Україна", пише "Економічна правда".

"У минулому році ми розпочали дискусію про фінансовий суд. Це теж поза мандатом НБУ. Але ми почали цю дискусію, ми її зараз обговорюємо з МВФ, з профсередовищем. З нашої точки зору, створення такого спеціалізованого суду значно поліпшить ситуацію з платіжною дисципліною", - зазначив Шевченко.

Він вважає, що такий суд повинен охоплювати три питання: взаємини кредитор/позичальник, інвестор/об'єкт інвестиції та питання доступу до банківської таємниці.

Шевченко зазначив, що відбір суддів в такий суд повинен проводитися прозоро, а для забезпечення максимальної довіри, за участю і представників міжнародної спільноти.

Голова НБУ додав, що Нацбанк виступає стороною в багатьох судових розглядах, зокрема, найбільша кількість розглядів (близько 100) пов'язана з Приватбанком і його колишніми власниками.

Також регулятор бере участь в судах, пов'язаних з виведенням банків з ринку і в тих, де з НБУ хочуть стягнути гроші співробітники Нацбанку.

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07 04 2021 12:08
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