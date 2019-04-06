Суд арештував двох підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика

Прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини

Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів (без права внесення застави) для патрульного поліцейського Івана Приходька, який є одним з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, повідомляє УП з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини.

Повідомляється, що іншому підозрюваному запобіжний захід оберуть у вівторок пізніше.

Як повідомляє "Укрінформ", таким чином було повністю задоволене клопотання прокурора прокуратури Київської області, який просив для Приходька арешт без права застави.



Фото; "Укрінформ"

Повідомляється, що адвокат підозрюваного просив обрати йому у якості запобіжного заходу домашній арешт.

Оновлення

Голосіївський суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави поліцейського Володимира Петровця, якого підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова.



Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, що сьогожні 3 травня у київській лікарні помер п'ятирічний Кирилко, який отримав вогнепальне поранення в голову в Переяславі-Хмельницькому.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.