Суд готовий визнати націоналізацію "ПриватБанку" незаконною, - ЗМІ

Рішення буде оприлюднено, ймовірно, ще до другого туру або наступного дня після нього

В Окружному адміністративному суді міста Києва під головуванням судді Павла Вовка готується рішення про визнання націоналізації "ПриватБанку" незаконною.

У команді Порошенка таку ймовірність визнають. Про це йдеться в матеріалі "Приват для президента", опублікованому на LB.ua. Ймовірна дата оголошення рішення - 18 квітня. Однак як сказано в тексті, його, можливо, перенесуть на 22 квітня (наступний день після виборів) через побоювання, що Петро Порошенко зможе "відмотати" рішення.

"На жаль для нас, рішення буде абсолютно правовим. Навряд чи ви знайдете хоч одного кваліфікованого юриста, який скаже, що воно сфабриковане, "притягнуте за вуха"", - йдеться в тексті з посиланням на члена команди чинного президента. За його словами, це пов'язано з тим, що на етапі націоналізації Нацбанк часто діяв "на межі повноважень".

Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року уряд прийняв рішення націоналізувати "ПриватБанк". Держава отримала 100% у його капіталі, а фінустанову докапіталізували на 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабінет Міністрів вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY. Екс-власники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, а також компанія Triantal investments LTD оскаржили в суді націоналізацію фінансової установи. Позов подано проти українського уряду і розглядається Окружним судом з червня 2017 року в закритому режимі. Усього в українських судах зараз понад 150 позовів щодо "ПриватБанку" від обох сторін.

Днями Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.

Зазначимо, Володимир Зеленський заперечує, що він – маріонетка Ігоря Коломойського, а той заперечує, що сподівається на реванш у разі перемоги шоумена на виборах президента України.