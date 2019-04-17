Суд Києва може випустити підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Павловського
"Сьогодні випустять з-під варти організатора вбивства Ігоря Павловського. Йому вже змінили підозру. Йому вже інкримінують не організацію, а укривання злочину. Тобто йому вже обрали більш легку статтю обвинувачення", - повідомляє "Громадське" з посиланням на спільноту "Хто замовив Катю Гандзюк".
За інформацією учасники спільноти, вже після сьогоднішнього засідання суду, 17 квітня, Павловського випустять з СІЗО.
Нагадаємо, що 3 квітня Шевченківський суд Києві зобов'язав Мангера вдягнути електронний браслет та здати електронні паспорти.
Суд на місяць відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради - до 6 квітня 2019 року.
Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.
Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.
15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.
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