Суд наклав арешт на активи власника Дельта Банку

10 грудня Північний апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наклав арешт на активи, що належать власникові збанкрутілого в 2015 році Дельта Банку Миколі Лагуну.

Таким чином суд задовольнив апеляційну скаргу фонду на рішення Господарського суду Києва вiд 2 жовтня у справі №910 / 7338/19 про стягнення з власника Дельта Банку шкоди, заподіяної банку і його кредиторам у розмірі 691,3 млн гривень, і заборонив йому здійснювати будь-які дії щодо відчуження майна в межах суми стягнення. Це забезпечить реальне виконання судового рішення в разі задоволення судом позовних вимог і є першим прикладом застосування судом розумного підходу встановлення балансу інтересів кредитора в цій категорії справ, передає LB.ua.

Щодо іншого позову фонду (№910 / 7186/19), в якому Лагун виступає відповідачем спільно з сімома іншими пов'язаними особами Дельта Банку, Північний апеляційний господарський суд 27 листопада 2019 року підтвердив рішення суду першої інстанції про залишення цього колективного позову без розгляду за нібито порушення правил об'єднання позовних вимог.

Вказується, що зараз Фонд гарантування готує касаційну скаргу, оскільки під час прийняття рішень про залишення позову без розгляду судами першої та апеляційної інстанцій були допущені численні процесуальні помилки.

Відзначають, що порушення правил об'єднання позовних вимог є підставою для повернення позовної заяви ще на етапі вирішення питання про відкриття провадження.

Однак суд першої інстанції не тільки відкрив провадження, а й провів 4 підготовчі засідання, і тільки після цього дійшов висновку про залишення позову без розгляду. Також фонд заявив лише одну солідарну позовну вимогу, що виключає можливість об'єднання вимог у принципі.

Однак судами першої та апеляційної інстанцій були проігноровані ці підходи правозастосування, хоча вони визначені, в тому числі, практикою Верховного Суду.

Тому фонд ініціюватиме не тільки касаційне оскарження рішень суду про залишення позову без розгляду, але і винесення питання правомірності об'єднання позовних вимог на розгляд Великої палати Верховного Суду як виняткової правової проблеми.

Нагадаємо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив про початок процедури підготовки до позову проти Російської Федерації через майно "Дельта банку", яке втратили внаслідок анексії Криму.