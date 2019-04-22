Суд призупинив рішення Мінкульту про перейменування УПЦ МП
"Невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів релігійної організації", - повідомляється на сайті суду.
Так, на думку суду, до вирішення справи по суті реалізація оспорюваного акту та вчинення на його виконання дій може призвести до невиправданого втручання держави у сферу діяльності релігійної організації.
Заходи спрямовані виключно на збереження існуючого становища до завершення розгляду справи по суті.
Нагадаємо, Рада 20 грудня зобов'язала УПЦ МП вказувати у своїй назві приналежність до Російської православної церкви.
В УПЦ МП назвали цей закон антиконституційним і заявили, що він порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України.
Раніше речник Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Климент заявив про неможливість перейменування церкви на Російську православну.
Натомість предстоятель саморозпущеної Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявляв, що після надання Томосу Українській православній церкві частина Московського патріархату (МП), яка не захоче приєднуватися до єдиної помісної православної церкви, має перейменуватись у "Російську православну церкву в Україні".
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