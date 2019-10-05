Суд скасував рішення про вулицю Гандзюк у Херсоні
Таке рішення суд виніс 10 травня, повідомляє "Українська правда".
Відзначається, що позов фізичних осіб до Херсонської міськради і міського голови про визнання протиправним рішення про перейменування вулиці розглядали за участі журналістів, громадськості та представників ОБСЄ.
"Рішенням Херсонського окружного адміністративного суду позов задоволено частково, визнано протиправним та скасовано відповідні пункти та розділи рішення Херсонської міської ради, а також визнано противоправними дії міського голови Миколаєнка Володимира Васильовича при проведенні голосування від 22.02.2019 року, в результаті яких прийнято відповідне рішення", - йдеться в повідомленні.
10 травня суд оголосив вступну і резолютивну частини.
Відзначається, що сторони мають право оскаржити вказане рішення в 30-денний строк з дня складання повного судового рішення.
Нагадаємо, що 1 березня у Херсоні активісти зірвали сесію міської радичерез перейменування вулиці Лютеранської, на якій, до речі, розташовані управління МВС та СБУ, на вулицю Катерини Гандзюк.
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