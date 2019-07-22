Суд відпустив Єфремова з-під варти під домашній арешт
Інформацію повідомила координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова на своїй сторінці у Facebook.
Раніше, лідер партії "Наші" Євген Мураєв повідомляв про включення Єфремова у виборчий список "Опоблоку". У разі порушення політичною партією норм закону в ЦВК можуть виникнути питання з приводу реєстрації виборчого списку.
Колишнього депутата звинувачують у сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, поплічництві захопленню Управління СБУ і у створенні самопроголошеної "Луганської народної республіки".
Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти Олександра Єфремова 16 січня 2017 року.
ГПУ також підозрює колишнього голову "Партії регіонів" у заволодінні шляхом зловживання службовим становищем майном підприємства "Луганськвугілля" (ч. 5 ст. 191 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни територіальних кордонів України, що призвело до смерті людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), а також в організаційному та іншому сприянні створенню терористичної організації "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
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