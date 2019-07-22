Суд відпустив Єфремова з-під варти під домашній арешт

Єфремов знаходиться під вартою з лютого 2015 року, його затримали у справі про голосування за "диктаторські диктаторські закони 16 січня"

Колишнього "регіонала" Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді, відправили під домашній арешт.

Інформацію повідомила координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова на своїй сторінці у Facebook.

Раніше, лідер партії "Наші" Євген Мураєв повідомляв про включення Єфремова у виборчий список "Опоблоку". У разі порушення політичною партією норм закону в ЦВК можуть виникнути питання з приводу реєстрації виборчого списку.

Колишнього депутата звинувачують у сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, поплічництві захопленню Управління СБУ і у створенні самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти Олександра Єфремова 16 січня 2017 року.

ГПУ також підозрює колишнього голову "Партії регіонів" у заволодінні шляхом зловживання службовим становищем майном підприємства "Луганськвугілля" (ч. 5 ст. 191 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни територіальних кордонів України, що призвело до смерті людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), а також в організаційному та іншому сприянні створенню терористичної організації "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 КК України).