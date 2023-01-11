Боснія вислала ноту протесту Чорногорії через присутність її міністрів на сепаратистському святі, де нагородили путіна

Присутність міністрів з чинного уряду Чорногорії на відзначенні незаконного свята є актом неповаги до інституцій Боснії і Герцеговини.

Заступниця голови Ради міністрів Боснії і Герцеговини, міністерка закордонних справ Боснії і Герцеговини Бісера Туркович направила лист протесту прем'єр-міністру Чорногорії та координатору МЗС Дрітану Абазовичу, пише "Європейська правда".

У листі йдеться про присутність міністрів юстиції та фінансів Чорногорії Марко Ковача та Александра Дам'яновича на сепаратистському "Дні республіки" у Республіці Сербській.

"Направляю протест уряду Чорногорії, дружньої і сусідньої країни. Рішенням Конституційного суду Боснії і Герцеговини 9 січня як День РС визнано неконституційним і дискримінаційним, а присутність державних чиновників завдає шкоди добросусідським відносинам між нашими країнами. Відзначення 9 січня як Дня РС, згідно з рішенням Конституційного суду Боснії і Герцеговини, порушує Європейську конвенцію про захист прав людини та дискримінує представників складових націй Боснії і Герцеговини", – йдеться у тексті протесту.

Як зазначила очільниця боснійського зовнішньополітичного відомства, присутність міністрів з чинного уряду Чорногорії на відзначенні незаконного свята є актом неповаги до інституцій Боснії і Герцеговини.

"Хочу нагадати, що 9 січня 1992 року відбувся напад на конституційний і правовий порядок Боснії і Герцеговини, прелюдія до агресії, етнічних чисток, масових злочинів і геноциду, які були засуджені міжнародними судами. Викликає здивування і той факт, що міністри уряду Чорногорії та країни-члена НАТО погодилися бути присутніми на церемонії вручення медалі владіміру путіну, президенту російської федерації, яка здійснює агресію проти України", – зазначається у листі.

У рамках відзначення "Дня Республіки" президент Республіки Сербської Мілорад Додік заочно нагородив президента рф владіміра путіна найвищою відзнакою Республіки Сербської за "розвиток і зміцнення дружніх зв'язків між росією і РС".

У Європейському Союзі жорстко розкритикували таке рішення влади Республіки Сербської.

Як відомо, Додік, що просуває сепаратистську політику в Боснії, закликав до об’єднання сербів у одній державі.