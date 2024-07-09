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Сербія розривається між США, росією, Китаєм та ЄС – FT

09 липня 2024, 12:33
Сербія розривається між США, росією, Китаєм та ЄС – FT
Фото: blic.rs
Західні дипломати і регіональні аналітики вважають, що президент Сербії Александар Вучич схиляється на захід.
Сербія налагоджує тісні зв'язки з командою Дональда Трампа, але водночас намагається дотримуватися середнього курсу в багатополярному світі.
 
Про це йдеться у статті Financial Times.
 
Зазначається, що у центрі сербської столиці Белграда планують знести будівлю колишнього Міністерства оборони Югославії та побудувати там готельно-житловий комплекс. Інвесторами виступить бізнес зі США – давнього супротивника Белграда, який двічі в 1990-х роках очолював військові інтервенції НАТО, щоб зупинити сербську агресію в регіоні.
 
За угодою стоїть колишній помічник адміністрації Дональда Трампа Річард Гренелл. На думку аналітиків, ця угода є прикладом того, як невелика позаблокова держава може підготуватися до можливого повернення Трампа в Білий дім. Вона також відображає підвищену увагу Заходу до Сербії в той час, коли відірвати її від росії стало пріоритетом.
Президент Сербії Александар Вучич наполягає, що ця угода є виключно діловим проектом, і заперечує ідею "послуга за послугу". Однак, за словами авторів, угода виглядає явно політичною, тому що контрагентом є сербська держава. Вона забезпечує Вучичу тісний зв'язок з Білим домом у разі перемоги Трампа на виборах у листопаді.
 
До того ж Гренелла називають потенційним держсекретарем у разі переобрання колишнього президента на другий термін. Він вперше озвучив ідею такої інвестиції в Белграді, коли був посланцем Трампа на Балканах. За словами ознайомлених людей, угода була пов'язана з ширшим баченням заохочення американських інвестицій у Сербію, щоб прив'язати її до сфери впливу Заходу і послабити її старі відносини з росією: "Я вважаю, що ми зробили значні кроки у виведенні Сербії з-під впливу росії та Китаю і наближенні до США. Я також визнаю, що потрібно зробити ще більше, і я зобов'язуюсь зробити саме це", – заявив Гренелл.
 
Щоб запобігти критиці угоди з боку потужного правого сербського націоналістичного лобі, яке є сильно промосковським, інвестори зобов'язалися побудувати на цьому місці меморіал жертвам натовських бомбардувань. У Європі белградську угоду розглядають як класичний маневр хеджування ставок 54-річного Вучича, який домінує у внутрішній і регіональній політиці протягом десятиліття і полюбляє грати з Америкою і ЄС проти росії і Китаю, пишуть автори.

 

Сербіявійна в Україніросія окупанти

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