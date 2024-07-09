Сербія розривається між США, росією, Китаєм та ЄС – FT

Західні дипломати і регіональні аналітики вважають, що президент Сербії Александар Вучич схиляється на захід.

Сербія налагоджує тісні зв'язки з командою Дональда Трампа, але водночас намагається дотримуватися середнього курсу в багатополярному світі.

Про це йдеться у статті Financial Times.

Зазначається, що у центрі сербської столиці Белграда планують знести будівлю колишнього Міністерства оборони Югославії та побудувати там готельно-житловий комплекс. Інвесторами виступить бізнес зі США – давнього супротивника Белграда, який двічі в 1990-х роках очолював військові інтервенції НАТО, щоб зупинити сербську агресію в регіоні.

За угодою стоїть колишній помічник адміністрації Дональда Трампа Річард Гренелл. На думку аналітиків, ця угода є прикладом того, як невелика позаблокова держава може підготуватися до можливого повернення Трампа в Білий дім. Вона також відображає підвищену увагу Заходу до Сербії в той час, коли відірвати її від росії стало пріоритетом.