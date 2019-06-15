Екс-регіонал Єфремов, якого судять три роки, піде на вибори у складі Оппоблоку
За ловами народного депутата Євгена Мураєва, Єфремов займе місце Володимира Пилипенка, який ухвалив рішення не брати участь у виборчій кампанії, повідомляє "Українська правда".
"Єфремов вже три роки перебуває у місцях позбавлення волі за надуманими звинуваченнями. Сподіваюся, це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч інакомислячих, які перебувають у місцях позбавлення волі через режим Порошенка", - заявив Мураєв.
Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти Олександра Єфремова 16 січня 2017 року.
Колишнього депутата звинувачують у сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, поплічництві захопленню Управління Служби безпеки України і у створенні самопроголошеної "Луганської народної республіки".
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