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Екс-регіонал Єфремов, якого судять три роки, піде на вибори у складі Оппоблоку

"Єфремов вже три роки перебуває у місцях позбавлення волі за надуманими звинуваченнями"
Екс-регіонал Олександр Єфремов увійде до першої десятки виборчого списку "Оппоблока" на позачергових парламентських виборах.
Екс-регіонал Єфремов, якого судять три роки, піде на вибори у складі Оппоблоку Фото: ukrinform.com

За ловами народного депутата Євгена Мураєва, Єфремов займе місце Володимира Пилипенка, який ухвалив рішення не брати участь у виборчій кампанії, повідомляє "Українська правда".

"Єфремов вже три роки перебуває у місцях позбавлення волі за надуманими звинуваченнями. Сподіваюся, це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч інакомислячих, які перебувають у місцях позбавлення волі через режим Порошенка", - заявив Мураєв.

Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти Олександра Єфремова 16 січня 2017 року.

Колишнього депутата звинувачують у сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, поплічництві захопленню Управління Служби безпеки України і у створенні самопроголошеної "Луганської народної республіки".

 

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15 06 2019 11:23
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