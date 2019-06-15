Екс-регіонал Єфремов, якого судять три роки, піде на вибори у складі Оппоблоку

"Єфремов вже три роки перебуває у місцях позбавлення волі за надуманими звинуваченнями"

Екс-регіонал Олександр Єфремов увійде до першої десятки виборчого списку "Оппоблока" на позачергових парламентських виборах.

За ловами народного депутата Євгена Мураєва, Єфремов займе місце Володимира Пилипенка, який ухвалив рішення не брати участь у виборчій кампанії, повідомляє "Українська правда".

"Єфремов вже три роки перебуває у місцях позбавлення волі за надуманими звинуваченнями. Сподіваюся, це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч інакомислячих, які перебувають у місцях позбавлення волі через режим Порошенка", - заявив Мураєв.