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Супрун розказала лікарям як отримати підвищення зарплатні

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун закликала українських медиків вимагати збільшення заробітних плат у головних лікарів медичних закладів або у керівників місцевої влади
Вона також закликала лікарів звертатися до керівників місцевої влади, якщо головний лікар не хоче підвищувати їм заробітну плату.
Супрун розказала лікарям як отримати підвищення зарплатні Уляна Супрун. Фото: УНІАН

“Ми даємо всю інформацію. Кожен лікар може побачити на сайті НСЗУ, скільки коштів приходить у лікарні за тих пацієнтів, які підписали з ним декларації. Коли лікарі колективно прийдуть до свого головного лікаря і скажуть, у мене 1,5 тис. пацієнтів і я приношу кожного місяця 50-60 чи 100 тисяч гривень, а моя зарплата ось така... Це вже відповідальність на місцях”, - наголосила Супрун в інтерв’ю ВВС, йдеться в "Укрінформ".

“Лікарі мають йти до власника закладу, райради і сказати власнику, що головний лікар нам не платить, що це проблема. Вони можуть запитати: "Ви хочете, щоб ми залишилися? Чи ви хочете, щоб в іншому районі нам дали 15-25 тисяч гривень і ми переїдемо?", - сказала Супрун.

Вона підкреслила, що власниками лікарняних закладів є громада.

“Ми дали лікарям всю інформацію, ми дали їм незалежність. Вони можуть підписати новий колективний договір. Міністерство не є власниками медзакладів, а громада є. Підіть до мерів, до райрад і скажіть їм, що це відбувається. Багато чого залежить від самих лікарів”, - зазначила Супрун.

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05 06 2019 13:24
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