Супрун розказала лікарям як отримати підвищення зарплатні
“Ми даємо всю інформацію. Кожен лікар може побачити на сайті НСЗУ, скільки коштів приходить у лікарні за тих пацієнтів, які підписали з ним декларації. Коли лікарі колективно прийдуть до свого головного лікаря і скажуть, у мене 1,5 тис. пацієнтів і я приношу кожного місяця 50-60 чи 100 тисяч гривень, а моя зарплата ось така... Це вже відповідальність на місцях”, - наголосила Супрун в інтерв’ю ВВС, йдеться в "Укрінформ".
“Лікарі мають йти до власника закладу, райради і сказати власнику, що головний лікар нам не платить, що це проблема. Вони можуть запитати: "Ви хочете, щоб ми залишилися? Чи ви хочете, щоб в іншому районі нам дали 15-25 тисяч гривень і ми переїдемо?", - сказала Супрун.
Вона підкреслила, що власниками лікарняних закладів є громада.
“Ми дали лікарям всю інформацію, ми дали їм незалежність. Вони можуть підписати новий колективний договір. Міністерство не є власниками медзакладів, а громада є. Підіть до мерів, до райрад і скажіть їм, що це відбувається. Багато чого залежить від самих лікарів”, - зазначила Супрун.
Читайте також: Супрун: Українці можуть розповісти Зеленському про успіхи медреформи
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені