Супрун заявила про створення нової трирівневої системи крові в Україні
За словами Супрун, ця трансформація триватиме до 2022 року.
"Щороку значні обсяги крові та її препаратів утилізується через закінчення термінів придатності. Головна причина такої ситуації — відсутність координації між регіонами", - заявила Супрун.
Заплановано створення трирівневої системи крові: на національному, регіональному та госпітальному рівнях.
1. На національному рівні системою крові управлятиме Трансфузіологічний центр.
2. На регіональному рівні заготовляти, тестувати, переробляти, зберігати, розподіляти донорську кров та її компоненти будуть центри крові.
3. На госпітальному рівні працюватимуть банки крові у складі закладів охорони здоров’я. Ними стануть відділення трансфузіології в лікарнях.
Розвиток системи крові в Україні базуватиметься на безоплатному добровільному донорстві крові, як це відбувається у всіх розвинених країнах світу і зокрема в Європейському Союзі.
Буде впроваджено єдиний національний реєстр донорів. Контроль за компонентами крові відбуватиметься через електронну систему. До неї будуть підключені установи системи крові та медзаклади.
Фінансування плану змін і сучасних технологій для роботи з донорською кров’ю і її компонентами, оцінюється у близько 6,5 мільярдів гривень до 2022 року. Для цього передбачено кілька джерел: державний та місцевий бюджети, кошти міжнародних партнерів, а також фінансування шляхом механізмів державно-приватного партнерства.
Нагадаємо, в червні президент Петро Порошенко підписав законопроект, який дозволяє трансплантацію органів за умови, що донор надав для цього письмовий дозвіл.
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