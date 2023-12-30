Світ 2024: Прогнози та тенденції від Financial Times

Які тенденції чекатимуть світ у 2024 році.

Чи продовжать США та ЄС надавати допомогу Україні, чи зможе Дональд Трамп перемогти на виборах президента Штатів та чи розпочне Китай вторгнення на Тайвань?

Автори Financial Times спрогнозували, що чекає на світ у 2024 році.

Чи стане Дональд Трамп знову президентом США?

Ні. Але - якщо припустити, що нещодавні юридичні перешкоди, які виникли на шляху Трампа до участі у виборах з боку штатів Колорадо і Мен, вдасться подолати - його кампанія проти нинішнього лідера країни Джо Байдена може стати “найогиднішими” президентськими виборами в історії США.

Чи продовжать США та ЄС підтримувати Україну?

Так. Оскільки наприкінці 2023 року контрнаступ України застопорився, військова та фінансова підтримка Києва стали спірним питанням по обидва боки Атлантики. Адміністрація Байдена сповнена рішучості продовжувати підтримку: угода з республіканцями в Конгресі може передбачати поступки щодо безпеки кордонів США в обмін на розширення допомоги Україні.

Ще більший виклик, однак, постане, якщо Дональд Трамп все-таки повернеться на посаду президента Штатів.

Лідери ЄС, тим часом, повинні знайти способи на початку 2024 року обійти вето Угорщини на пакет фінансової допомоги у 50 мільярдів євро. Але оскільки Україна, швидше за все, все ще намагатиметься здійснити військовий прорив, вона може опинитися під зростанням тиску закликів до переговорів з москвою, вважає видання.

Чи вдасться Урсулі фон дер Ляєн залишитися на посаді глави Єврокомісії на другий термін?

Так, доклавши певних зусиль. Урсула фон дер Ляєн добре зарекомендувала себе в період, позначений кризами, довівши цінність спільних дій ЄС у сфері запозичень, охорони здоров'я, оборонних витрат та енергетичної політики.

Але її звичка нав'язувати політику столицям і тісна співпраця з Вашингтоном дратують деяких лідерів.

Чи перевершить 2024 рік 2023-й як найспекотніший за всю історію?

Так, вважає видання. 2023 рік відзначився такою кількістю екстремальних спекотних днів, що він майже напевно виявиться найспекотнішим за 174 роки кліматичних спостережень, коли будуть підраховані остаточні цифри.

Чи може війна між Ізраїлем і Хамас спровокувати повномасштабний регіональний конфлікт?

Ні. Війна спровокувала насильство в усьому регіоні за участю підтримуваних Іраном бойових угруповань. Найбільше занепокоєння викликає те, що прикордонні сутички між ліванським рухом "Хезболла" та ізраїльськими військами переростуть у повномасштабний конфлікт між ними.

Уряд прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу чітко дав зрозуміти, що не може більше жити з бойовиками “Хезболли” на кордоні, але сподівається, що дипломатичний тиск стримає ситуацію.

Ні Вашингтон, ні Тегеран не бажають ширшого регіонального конфлікту, навіть якщо бойові дії між "Хезболлою" та Ізраїлем посиляться, але ситуація є тривожно нестабільною.

Чи впаде економічне зростання Китаю до 3% або менше?

Ні. Якість зростання економіки Китаю, безумовно, помітно погіршилася за останні роки. Ринок нерухомості, на який припадає майже третина валового внутрішнього продукту, повільно руйнується. Багато місцевих органів влади потопають у боргах. Китайський споживач вагається.

Але зростання ВВП у 2024 році, як і раніше, комфортно перевищить 4% - завдяки поєднанню пакетів допомоги для порятунку від боргів, ініціатив фіскального стимулювання та інших форм офіційної підтримки. Технологічний прогрес залишатиметься потужним.

Чи може зміна президента на Тайвані спровокувати напад Китаю?

Ні. Багато людей на Тайвані і за його межами сьогодні все більше думають про війну, завдяки розширенню військових маневрів Китаю. Фаворит президентських виборів — представник керівної Демократичної прогресивної партії Лай Чін-те має дуже відмінне минуле від чинного президента Цай Інвень.

Чи підніме Банк Японії процентні ставки вище нуля?

2024-й стане роком, коли японський центральний банк нарешті відмовиться від контролю кривої дохідності та від'ємних процентних ставок. Однак, всупереч очікуванням ринку щодо подальшого підвищення ставок, ставки наприкінці року не перевищуватимуть нуля.

Чи доларизує Аргентина свою економіку?

Ні. Дехто скаже, що жителі Аргентини вже відмовилися від песо: заощаджують у доларах, неофіційно купують і продають нерухомість у доларах.

Але, попри свої передвиборчі обіцянки доларизувати економіку, новий президент країни Хав'єр Мілей своїми першими економічними заходами натомість зробив ставку на девальвацію.

Чи перевищить використання відновлюваних джерел частку вугілля у світовому виробництві електроенергії?

Ні. Хоча очікується, що частка відновлюваної енергетики у виробництві електроенергії випередить використання вугілля протягом наступних кількох років, це навряд чи станеться у 2024 році, через Китай.

Попит Китаю на вугілля продовжує стрімко зростати у 2023 році, і хоча відновлювані джерела також швидко розвиваються - очікується, що на них припадатиме близько 90% усіх нових генеруючих потужностей у світі - цього буде недостатньо, щоб перевершити вугільну генерацію наступного року, навіть якщо використання вугілля на Заході зменшиться.

Але переломний момент вже не за горами. Більш критичним для клімату є те, коли апетит Китаю до вугілля нарешті зменшиться.

Чи збанкрутує компанія X?

Так. Ілон Маск часто використовує попередження про банкрутство для мотивації; він робив це в Tesla і SpaceX. Але цього разу, коли реклама X та спроби створити нові джерела доходу провалилися, є велика ймовірність, що це все-таки станеться.

Чи звільнять Сема Альтмана з OpenAI знову?

Ні. Сем Альтман з самого початку структурував свою компанію таким чином, щоб її правління контролювало некомерційну організацію, створену на благо людства. Він сказав, що не володіє акціями OpenAI, і рада директорів може звільнити його в будь-який момент.

Чи поверне Британія мармури Парфенону Греції?

Так - хоча це, майже напевно, буде через угоду про позику, а не повне повернення, яке вимагає змін у британському законодавстві. Цього року політичні пристрасті розгорілися, коли Ріші Сунак раптово скасував зустріч у Лондоні з грецьким прем'єром Кіріакосом Міцотакісом.

Але голова Британського музею Джордж Осборн виступив за укладення угоди, яка дозволить виставити мармури Парфенону в Афінах, а інші грецькі скарби натомість перевезти до Лондона. Представник Лейбористської партії Кейр Стармер натякнув, що не блокуватиме угоду, прийнятну для музею і для Афін.