Цей рік став одним з найскладніших з часів глобальної фінансової кризи з 2008 року.

Про це пише Financial Times.

Двадцять найбільших банків світу скоротили не менше 61 905 робочих місць, а якщо додати скорочення робочих місць у менших за розмірами банках, то загальна кількість буде ще більшою.

"Ці дані зіставні зі скороченням понад 140 000 робочих місць тими ж банками під час глобальної фінансової кризи 2007-2008 років", - пише видання.

Щонайменше половина скорочень цього року припала на інвестиційні банки з Волл-стріт в Нью-Йорку, які ледве справляються зі швидкістю зростання процентних ставок у США та Європі.

Найбільші скорочення відбулися у швейцарському UBS після поглинання ним свого колишнього конкурента Credit Suisse - після того було звільнено 13 000 осіб.

Через скорочення посад інвестиційні банки хочуть зберегти свій прибуток.