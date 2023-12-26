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Світові банки цього року скоротили більше 60 тисяч людей – Financial Times

26 грудня 2023, 16:29
Світові банки цього року скоротили більше 60 тисяч людей – Financial Times
Фото:www.capital.ua
Цей рік став одним з найскладніших з часів глобальної фінансової кризи з 2008 року.

Про це пише Financial Times.

Двадцять найбільших банків світу скоротили не менше 61 905 робочих місць, а якщо додати скорочення робочих місць у менших за розмірами банках, то загальна кількість буде ще більшою.

"Ці дані зіставні зі скороченням понад 140 000 робочих місць тими ж банками під час глобальної фінансової кризи 2007-2008 років", - пише видання. 

Щонайменше половина скорочень цього року припала на інвестиційні банки з Волл-стріт в Нью-Йорку, які ледве справляються зі швидкістю зростання процентних ставок у США та Європі.

Найбільші скорочення відбулися у швейцарському UBS після поглинання ним свого колишнього конкурента Credit Suisse - після того було звільнено 13 000 осіб.

Через скорочення посад інвестиційні банки хочуть зберегти свій прибуток.

 
банкисвітскорочення

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