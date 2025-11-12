Bloomberg: на танкерах у світі накопичено мільярд барелів нафти, більшість - під санкціями

Значна частина походить із росії, Ірану та Венесуели.

У світових океанах на танкерах наразі зберігається близько мільярда барелів нафти, і непропорційно велика частина цієї сировини походить з країн, що підпадають під санкції.

Про це повідомляє агенція ​​Bloomberg з посиланням на дані аналітичних компаній Vortexa, Kpler та OilX.

З кінця серпня обсяг нафти, яка зберігається на суднах, зріс приблизно на 40%, причому більшість збільшення припадає на постачання з росії, Ірану, Венесуели та сировини невідомого походження. Навіть за консервативними оцінками, частка підсанкційної нафти перевищує внесок цих країн у світовий видобуток.

Переважну частину накопиченої підсанкційної нафти становлять російські поставки. За останні тижні обсяги морських відвантажень росії зросли після скасування обмежень на видобуток у рамках ОПЕК+, а також через застряглу на танкерах нафту, яку не можуть розвантажити через західні санкції.

Аналітики Clarksons Securities зазначають: «Частково це підвищення пов’язане з більш суворими заходами західних країн, через які російська нафта не може бути доставлена кінцевим споживачам».

Санкції США проти Роснефті та Лукойлу, а також обмеження щодо покупців російської нафти, ускладнили торгівлю сировиною.

Також через атаки українських дронів на НПЗ рф збільшила морські відвантаження та перенаправила потоки останніми тижнями.

Аналітики підкреслюють, що накопичення нафти на танкерах не означає її безповоротну втрату, але впливає на доходи нафтових держав під санкціями і створює надлишок пропозиції на світовому ринку. Трейдери додають, що доля всієї цієї нафти "на воді", незалежно від санкцій, буде значно впливати на динаміку цін на нафту у найближчі місяці.