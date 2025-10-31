Зеленський закликав санкціонувати ще 340 російських танкерів

Президент назвав ключові судна тіньового флоту РФ, що працюють на війну, та відзначив роль світових країн у скороченні імпорту російської нафти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під санкції вже потрапило 610 танкерів тіньового флоту росії, проте необхідно додатково обмежити ще 340 суден, з яких 65 є ключовими для забезпечення агресії рф.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

На брифінгу у п’ятницю Зеленський повідомив, що за даними української влади, загалом у світі працюють близько 1,5 тисячі танкерів, що забезпечують поставки нафти для росії.

"По всім нашим даним, 610 танкерів тіньового флоту було санкціоновано. Вважаємо, що різних суден, десь півтори тисячі плюс, які працюють на росію, значить працюють на війну. Вважаємо, що ключових 340, ядро 65 - це те, що нам потрібно ще санкціонувати", – зазначив президент.