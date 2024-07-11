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ПОЛІТИКА

Світові лідери "стурбовані" Байденом – Джонсон

11 липня 2024, 14:57
Світові лідери
https://mikejohnson.house.gov/
Тим часом демократи розгублені. За словами Джонсона, у них немає "плану Б".

Світові лідери під час саміту НАТО приватно висловлюють глибоке занепокоєння через ситуацію з чинним американським президентом Джо Байденом та його здатністю очолювати провідну державу Альянсу.

Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, повідомляє The Hill, додаючи, що тим часом Демократична партія перебуває у стані повної розгубленості, "сині" не знають, що робити далі. 

"Слабка Америка — це біда для всього світу", – заявив Джонсон.

Представники партії Байдена, продовжив він, не мають "плану Б". Це означає, що у них немає людини, яка могла б замінити чинного президента у президентських перегонах. 

Нагадаємо, Business Insider пише, що для президента США Джо Байдена перший раунд дебатів з республіканцем Дональдом Трампом пройшов жахливо. Особливо ослабленим він здавався на початку. Політик квапливо перераховував факти, невиразно вимовляючи їх, а інколи навіть пропускав слова чи видавав безглузді фрази. Демократи настільки панікують через невдалий виступ президента, що активно обговорюють його заміну у виборчому списку на іншого кандидата. Дехто із "синіх" говорить, що "Байдену час йти".

Раніше повідомлялось, що актор Джордж Клуні написав статтю для The New York Times, в якій закликав Джо Байдена відмовитись від участі у виборах президента. Ще в червні Клуні був одним з організаторів масштабного голлівудського збору коштів для Байдена.

ДжонсонБайденВибори США

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