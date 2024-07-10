Актор Джордж Клуні у The New York Times закликав Байдена відмовитися від участі у президентських виборах

Клуні — один з багатьох голлівудських акторів, які висловилися проти того, щоб Байден залишався кандидатом від Демократичної партії.

Актор Джордж Клуні написав статтю для The New York Times, в якій закликав Джо Байдена відмовитись від участі у виборах президента. Ще в червні Клуні був одним з організаторів масштабного голлівудського збору коштів для Байдена.

"Я люблю Джо Байдена. Як сенатора. Як віцепрезидента і як президента. Я вважаю його другом і вірю в нього [...] За останні чотири роки він виграв багато битв, з якими йому довелося зіткнутися. Але єдина битва, яку він не може виграти — це битва з часом", — пише Клуні в статті.

Клуні зазначив, що демократи були "настільки налякані перспективою другого терміну Трампа, що вирішили ігнорувати всі тривожні сигнали", коли мова йде про старіння Байдена.

Актор вважає, що інтервʼю Байдена після дебатів з ABC News і Джорджем Стефанопулосом тільки посилило думку про те, що Байден не повинен бути кандидатом від Демократичної партії.

"Справа у віці. Нічого більше. Але й нічого такого, що можна було б повернути назад. Ми не переможемо в листопаді з цим президентом. До того ж, ми не виграємо в Палаті представників і програємо в Сенаті. Це не лише моя думка, це думка кожного сенатора, члена Конгресу та губернатора, з якими я розмовляв приватно", — додав Клуні.

Статтю актор завершив фразою про те, що "Байден — герой, який врятував демократію у 2020 році" і потрібно, аби він зробив це знову у 2024 році.

Клуні — один з багатьох голлівудських акторів, які висловилися проти того, щоб Байден залишався кандидатом від Демократичної партії. Цю ідею підтримали також Роб Райнер, Стівен Кінг і Майкл Мур.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав свої дебати з республіканським опонентом Дональдом Трампом "невдалим випадком" і підтвердив, що він є саме тим кандидатом, який переможе Трампа на виборах у листопаді.