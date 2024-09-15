Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Байден не дасть дозволу Україні бити по росії до зустрічі з Зеленським –The Telegraph

15 вересня 2024, 20:33
Байден не дасть дозволу Україні бити по росії до зустрічі з Зеленським –The Telegraph
Україна та Велика Британія закликають Байдена дати зелене світло атакам по території рф.
Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що рішення щодо дозволу Україні запускати ракети західного виробництва по росії не буде ухвалене, доки він не зустрінеться з главою Української держави Володимиром Зеленським наприкінці місяця.
 
Про це пише The Telegraph.
 
Видання нагадує, що Україна та деякі її союзники, включаючи Великобританію, закликають президента США дати зелене світло використанню зброї для ударів по авіабазах та інших стратегічно важливих військових цілях РФ. Зеленський має зустрітися з Байденом наприкінці вересня в Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН.
 
"США стурбовані тим, що надання Україні дозволу обстрілювати росію західними ракетами призведе до ескалації конфлікту. Ракетам Storm Shadow, радіус дії яких становить близько 150 миль, приписують перелом у ході війни, дозволивши Києву вразити російські командні центри та склади постачання в окупованій Україні глибоко за лінією фронту", - йдеться у статті.
 
Тим часом Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що російські війська намагалися відбити українське вторгнення та відбили частину території в районі Курська.
Джо Байденвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Політика
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 21:27
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Політика
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 16:03
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом
Політика
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом "повна дурепа" розмазує "їхнього Дональда" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 12:26
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Політика
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 07:54
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Політика
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 16:10
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Політика
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 12:47
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Політика
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 23:36
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 14:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється