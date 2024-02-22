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CУСПІЛЬСТВО

Світовий борг на рекордному рівні $300 трлн – Reuters

22 лютого 2024, 15:48
Світовий борг на рекордному рівні $300 трлн – Reuters
Фото: espreso.tv
Найбільше зростання боргів спостерігалося в Індії, Аргентині, Китаї, росії, Малайзії та ПАР.

Впродовж минулого року світовий борг виріс до нового рекордного рівня -  $313 трильйонів. Лише за останній квартал 2023 року він підвищився на 15 трильйонів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані дослідження Інституту міжнародних фінансів (IIF).

Майже десять років тому цей показник становив близько 210 трильйонів доларів.

Близько 55% зростання боргу припадає на розвинені країни, серед яких США, Франція та Німеччина. Співвідношення світового боргу до світового ВВП знизилося до 330%.

Хоча скорочення цього показника було "особливо помітним" у розвинених країнах, на деяких ринках, що розвиваються, було зафіксовано новий максимум боргового навантаження.

Найбільше зростання боргів спостерігалося в Індії, Аргентині, Китаї, росії, Малайзії та ПАР, що свідчить про потенційні проблеми з погашенням боргів.

зростаннясвітовий борг

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