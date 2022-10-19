Світовий океан закликали визнати живою істотою та наділити правами

Вчені з Earth Law Center та Школи довкілля, ресурсів та стійкості Університету Ватерлоо закликали визнати океан живою істотою та наділити його правами.

Китова акула в Андаманському морі, що на північному сході Індійського океану Фото: Wikipedia

Про це повідомляє Science Аlert.

Вони пояснили це тим, що океан покриває більшу частину Землі, а також виробляє велику кількість кисню та забезпечує людство величезною кількістю ресурсів. Зокрема, їжею, мінералами та енергією. При цьому в екологічних конвенціях міжнародного масштабу океани майже не представлені.

"Підтримка статус-кво екологічного права рівносильна узаконеному знищенню Природи. Міжнародне право має розвиватися, щоб відображати невід'ємні права океану на існування, процвітання та відродження. Здоров'я океану –це здоров'я людини", –йдеться у статті дослідників.

Зазначається, що експерти навмисно використовували велику літеру в слові Природа, щоб наголосити на її важливості та рівноправному становищі з людиною.

"Ґрунтуючись на розумінні законів Землі та прав природи, управління, орієнтоване на океан, визнає океан як живу істоту, просуваючи закони, політику та інституційні дії, які зосереджуються на потребах океану під час прийняття рішень", – пишуть автори.

Раніше повідомлялось, що у NASA розповіли, скільки льоду втратила Гренландія.