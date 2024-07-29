Китай хоче видобувати корисні копалини на дні океану – The Economist

КНР хоче домінувати в ланцюгах постачання критично важливих мінералів.

Серед копалин на дні океану є великі запаси нікелю, міді, кобальту і марганцю. Усі ці мінерали потрібні у величезних кількостях для електрифікації світової економіки і зменшення залежності від викопного палива, тому їх давно вже хотіли їх видобувати.

Про це йдеться в статті The Economist.

Міжнародний орган з морського дна усе ще з'ясовує, як регулювати видобуток корисних копалин, а певні екологічні групи виступають за повну заборону видобутку.

Прихильники і критики глибоководного видобутку обговорюють ці питання на засіданні з 29 липня по 2 серпня.

Так, з більш як 160 країн-учасниць мало хто зацікавлений у результатах обговорення більше, ніж Китай.

Міжнародне енергетичне агентства вважає, що попит на найважливіші корисні копалини може зрости більш ніж удвічі уже до 2040 року.

І головна причина цьому - Китай. Адже саме КНР виробляє більшість сонячних панелей, електромобілів та акумуляторів в світі і для цього потрібні зазначені мінерали.

В минулому році на галузі чистої енергетики припало 40% зростання ВВП Китаю, проте Пекін змушений імпортувати багато критично важливих мінералів: марганець надходить з Південної Африки, Габону та Австралії. Більшість кобальту надходить з Демократичної Республіки Конго. Нікель здебільшого отримує з Філіппін та Індонезії.

В Китаї побоюються, що поставки можуть бути перервані через політичні потрясіння чи тиск з боку конкурентів, таких як США.

Боротьба за найважливіші корисні копалини є "новим фронтом стратегічної конкуренції між світовими державами", заявляє національна розвідувальна служба Китаю.

Чиновники в Китаї ставлять деякі метали на один щабель з сирою нафтою і природним газом за їхньою важливістю.

океанічний видобуток обіцяє надійне постачання, що може відбуватись в міжнародних водах - поза межами суверенної влади інших країн.

В 2016 році президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна повинна прибрати до рук "приховані скарби" океану.

"З цією метою Китай витратив роки на посилення впливу в Міжнародному органі з морського дна, який має повноваження в міжнародних водах відповідно до Конвенції ООН з морського права. МОМ значною мірою фінансується країнами-членами, і Китай дає йому най більше грошей. У 2020 році він також відкрив навчальний центр портовому місті на сході Китаю Циндао", - пишуть журналісти.

Того року на засіданнях деякі країни намагалися запровадити мораторій на глибоководний видобуток корисних копалин, але зазнали невдачі, значною мірою через тиск Китаю.

Усе вже видано 31 ліцензію, що дозволяє власникам розвідувати корисні копалини в рамках підготовки до комерційної діяльності: три китайські компанії – China Ocean Mineral R&D Association, China Minmetals і Beijing Pioneer Hi-Tech Development – володіють п'ятьма ліцензіями і це більше, ніж у будь-якої іншої країни.

І тому мм не терпиться розпочати видобуток. Усі китайські ліцензії охоплюють ділянки морського дна в зоні Кларіон-Кліппертон. Це регіоні у східній частині Тихого океану, який містить кількість критично важливих мінералів, приблизно еквівалентну всім земним запасам. Дві інші знаходяться в західній частині Тихого океану та Індійському океані.

Автори вважають, що компанії займаються видобутком корисних копалин, щоб заробити гроші, але в Китаю є й більш масштабні цілі.

Голова China Minmetals, державного гіганта, який має ліцензію на розвідку близько 7,3 млн гектарів, пообіцяв забезпечити постачання корисних копалин, щоб допомогти" омолодити китайську націю". За його словами, китайські компанії повинні розширювати свою діяльність доти, доки їх буде " неможливо витіснити" з глобальних ланцюгів постачання.

Глибоководний видобуток передбачає відправку на морське дно великого робота, який піднімає груди металу, відомі як конкреції. Потім допоміжне судно всмоктує їх через трубу. Це складний процес через погану видимість і високий тиск на дні моря. Китайська технологія не зовсім передова, але наближається до цього. У липні команда з Шанхайського університету відправила тестового робота на глибину нижче 4 метрів, щоб зібрати 200 кг матеріалу. Робот був здебільшого побудований з компонентів китайського виробництва.

Якщо розпочнеться комерційний видобуток корисних копалин, китайські компанії цілком можуть стати лідерами в цій галузі, вважає Корі Комбс з консалтингової компанії Trivium. Китай може будувати кораблі та роботи швидше, ніж будь-яка інша країна.

У статті вказано, що все це турбує екологічні групи. Глибоководне океанське дно підтримує тисячі унікальних видів. Навіть за умови суворого регулювання та відповідальних операторів, гірничі роботи можуть завдати шкоди.