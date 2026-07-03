Сибіга назвав три ключові результати візиту до Японії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга завершив дводенний візит до Токіо, під час якого провів 18 зустрічей.

Про це він написав у Facebook.

Сибіга назвав три ключові результати візиту:

Японія долучиться до відновлення Києво-Печерської Лаври після російського удару;

виділить до $500 тис. на стипендіальну програму для посилення українських інституцій;

розгляне українські пропозиції нового рівня безпекового партнерства.

"Ми зацікавлені у поглибленні обміну інформацією з японською стороною щодо далекосхідних загроз для нашої держави з боку росії. Ми також вдячні японцям за нещодавній внесок у майже $15 млн до нелетальної складової PURL", – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, у Токіо Україна та Японія підписали угоду щодо реалізації стипендіального проєкту в межах грантової допомоги JDS обсягом до близько $500 тис. Реалізація угоди дозволить продовжити програму JDS, посилити партнерство між Україною та Японією, а також сприяти формуванню мережі випускників японських університетів, які працюватимуть над практичними завданнями розвитку України.