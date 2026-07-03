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Сибіга назвав три ключові результати візиту до Японії

03 липня 2026, 12:52
Сибіга назвав три ключові результати візиту до Японії
Японія розгляне українські пропозиції нового рівня безпекового партнерства.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга завершив дводенний візит до Токіо, під час якого провів 18 зустрічей.

Про це він написав у Facebook.

Сибіга назвав три ключові результати візиту:
 
  • Японія долучиться до відновлення Києво-Печерської Лаври після російського удару;
  • виділить до $500 тис. на стипендіальну програму для посилення українських інституцій;
  • розгляне українські пропозиції нового рівня безпекового партнерства.
 
"Ми зацікавлені у поглибленні обміну інформацією з японською стороною щодо далекосхідних загроз для нашої держави з боку росії. Ми також вдячні японцям за нещодавній внесок у майже $15 млн до нелетальної складової PURL", – зазначив Сибіга.
 
Нагадаємо, у Токіо Україна та Японія підписали угоду щодо реалізації стипендіального проєкту в межах грантової допомоги JDS обсягом до близько $500 тис. Реалізація угоди дозволить продовжити програму JDS, посилити партнерство між Україною та Японією, а також сприяти формуванню мережі випускників японських університетів, які працюватимуть над практичними завданнями розвитку України.

 

ЯпоніяМЗС України

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