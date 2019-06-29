Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Силовики вилучили на Закарпатті найбільшу партію контрабандних цигарок в історії України, - ФОТО

Тютюнові вироби продавалися на чорному ринку України, а також переправлялися далі контрабандою до Євросоюзу
Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України виявили в закарпатському місті Мукачеві оптову базу із цигарками невідомого походження без акцизних марок.
Силовики вилучили на Закарпатті найбільшу партію контрабандних цигарок в історії України, - ФОТО Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків, які відбулися 27-29 червня, була вилучена найбільша партія контрабандних цигарок в історії незалежної України. За попередніми підрахунками, вартість товару оцінюється на 70 млн гривень, повідомляє прес-служба ДБР.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження про незаконне ввезення на митну територію України цигарок, виготовлених в інших країнах, при пособництві співробітників правоохоронних органів. Тютюнові вироби продавалися на чорному ринку України, а також переправлялися далі контрабандою до Євросоюзу.

Санкціоновані обшуки відбулися спочатку на одному зі складів у Мукачеві, де знайшли ящики із цигарками таких марок, як Regina, D&B, Dubao, Continental. Поряд з цим приміщенням було 13 завантажених контрабандою вантажівок. 


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua

Ведеться слідство в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.204 (незаконний оборот підакцизних товарів) та ч.1 ст.364 Кримінального кодексу.  

Нагадаємо, що в березні цього року контрабандисти намагалися вивезти через український кордон до Румунії велику партію тютюнових виробів на понад шість мільйонів гривень.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 06 2019 21:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.