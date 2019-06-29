Силовики вилучили на Закарпатті найбільшу партію контрабандних цигарок в історії України, - ФОТО
Під час обшуків, які відбулися 27-29 червня, була вилучена найбільша партія контрабандних цигарок в історії незалежної України. За попередніми підрахунками, вартість товару оцінюється на 70 млн гривень, повідомляє прес-служба ДБР.
Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження про незаконне ввезення на митну територію України цигарок, виготовлених в інших країнах, при пособництві співробітників правоохоронних органів. Тютюнові вироби продавалися на чорному ринку України, а також переправлялися далі контрабандою до Євросоюзу.
Санкціоновані обшуки відбулися спочатку на одному зі складів у Мукачеві, де знайшли ящики із цигарками таких марок, як Regina, D&B, Dubao, Continental. Поряд з цим приміщенням було 13 завантажених контрабандою вантажівок.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Ведеться слідство в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.204 (незаконний оборот підакцизних товарів) та ч.1 ст.364 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що в березні цього року контрабандисти намагалися вивезти через український кордон до Румунії велику партію тютюнових виробів на понад шість мільйонів гривень.
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