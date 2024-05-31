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ПОЛІТИКА

Сили оборони України атакували нафтовий термінал у Краснодарському краї рф

31 травня 2024, 09:50
Сили оборони України атакували нафтовий термінал у Краснодарському краї рф
джерело facebook.com/GeneralStaff.ua
Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ" у Краснодарському краї.

Сили оборони України атакували нафтовий термінал в районі порту "Кавказ" у Краснодарському краї рф. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".

Про це повідомляє  Генштаб ЗСУ.

Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ" у Краснодарському краї.

Це сталося в ніч на 31 травня. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

"Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун"", - йдеться у повідомленні.

Ураження підтверджують вибухи, результати атаки дорозвідуються. Операція була проведена в координації з іншими підрозділами Сил оборони України.

Як зазначається, ударні безпілотники уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

У мережі писали про атаку. Про це також говорив і місцевий губернатор. Він заявив, що через атаку постраждала інфраструктура нафтобази, нібито горіли три цистерни з нафтопродуктами.

У мережі повідомляли, що був атакувала нафтобаза у порту "Кавказ".

Краснодарський крайудари по рф

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