Синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Місцями в країні можуть бути заморозки

У суботу, 19 вересня, в Україні очікується різке зниження температури. Це обумовлено арктичним повітрям, яке прийде в Україну.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.

Місцями в країні можуть бути заморозки.

"Протягом 19 вересня, в результаті вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря: у західних, північних, східних і центральних областях вночі до +2+8 тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3 градусів, вдень до +9+15 тепла", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що середня добова температура повітря знизиться на 10-12 градусів. Похолодання буде супроводжуватися поривами північного вітру 15-20 м / с.

При цьому 20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода, а 23-25 вересня поступове підвищення температури.

Нагадаємо, що середня температура повітря літа 2020 року у Києві склала 21,7 градусів тепла, що на 3,0 градусів перевищило кліматичну норму. Це дало йому змогу зайняти другу позицію серед найспекотніших у Києві за історію спостережень з 1881 року.