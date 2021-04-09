CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВодночас у ДСНС попереджають, що 4-6 вересня в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Синоптики попереджають про заморозки
В Україні вночі 6-7 вересня очікуються заморозки на поверхні ґрунту
Фото: з вільних джерел
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Уночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Водночас у ДСНС попереджають, що 4-6 вересня в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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04 09 2021 09:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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