Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Синоптики попереджають про заморозки

В Україні вночі 6-7 вересня очікуються заморозки на поверхні ґрунту
Водночас у ДСНС попереджають, що 4-6 вересня в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Синоптики попереджають про заморозки Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Уночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ДСНС попереджають, що 4-6 вересня в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте також: Через 20 років в Україні може не бути зими

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2021 09:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.