Синоптики попереджають про заморозки

В Україні вночі 6-7 вересня очікуються заморозки на поверхні ґрунту

Водночас у ДСНС попереджають, що 4-6 вересня в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Уночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ДСНС попереджають, що 4-6 вересня в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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