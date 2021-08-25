Синоптики попереджають українців про грози, зливи та високий рівень пожежної небезпеки - ДСНС

У ДСНС також зазначають, що синоптики прогнозують удень 25 серпня в північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях грози, у зв'язку з чим у цих регіонах було оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

У середу, 25 серпня, в Україні очікується нестабільна погода, внаслідок чого в південно-східних регіонах переважатиме високий рівень пожежної небезпеки, в західних областях очікуються зливи, а в північних і центральних регіонах - грози, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланнм на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 25 серпня в Луганській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС також зазначають, що синоптики прогнозують удень 25 серпня в північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях грози, у зв'язку з чим у цих регіонах було оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

"25 серпня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,2 м ... без негативних наслідків. У місцях проходження великих злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку", - зазначають рятувальники.

Вони додають, що 25 серпня на річках Закарпатської області також очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м (порівняно з рівнем, який був о 8 годині ранку 24 серпня) в межах корінних берегів без негативних наслідків.

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