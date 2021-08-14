Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень

У цьому випадку перше місце - це найгірше місце

Згідно з даними, опублікованими в п'ятницю, 13 серпня, Національним управлінням океанічних та атмосферних досліджень, липень став найспекотнішим місяцем, за всю історію спостережень.

Про це заявило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США, передає NBC News.

Спостереження у Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) проводять вже 142 роки. NOAA – це окреме відомство в структурі міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки.

"У цьому випадку перше місце - це найгірше місце", - сказав адміністратор Національного управління океанічних та атмосферних досліджень Рік Спінрад.

Середня температура повітря за липень 2021 року у світі становила понад 16,7°С – це на 0,93°С більше, ніж середня температура за все ХХ століття й на 0,01°С більше за попередній рекордний показник липня 2016 року (який повторився у 2019 і 2020 роках).

"Липень 2021 року перевершив себе – він став найспекотнішим місяцем із будь-коли зареєстрованих", – наголосив фахівець.

Він додав, що "цей новий рекорд доповнює тривожний і руйнівний шлях, який зміна клімату затвердила для всього світу".

Зокрема в Азії температура цього липня перевершила рекорд 2010 року; в Європі – стала другою після показника липня 2018-го. В Америці, Африці та Океанії показники температури за липень 2021-го увійшли до десятки найспекотніших липнів за історію спостережень.

Крім того, в Арктичному регіоні площа льодового покриву в липні 2021 року ввійшла до п’ятірки найменших за 43 роки спостережень. В Антарктиці, навпаки, льодовий покрив був більшим за середній показник і найбільшим з 2015 року.

Нагадаємо: у Києві станом на середину липня зафіксували 13 температурних рекордів. Зокрема ніч проти 16 липня виявилася найспекотнішою за понад 140 років спостережень: температура повітря не опустилась нижче 24,4°С.