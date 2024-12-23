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ПОЛІТИКА

Сирський хоче закрити проєкт DeepState – Безугла

23 грудня 2024, 18:02
Сирський хоче закрити проєкт DeepState – Безугла
t.me/osirskiy
За її словами, головком планує мобілізувати команду DeepState.

Народний депутат Мар'яна Безугла повідомила, що головком ЗСУ Олександр Сирський замість стабілізації оборони на фронті почав наступ на команду аналітичного порталу DeepState, який спеціалізується на аналізі відкритих даних про ситуацію на полі бою та веде інтерактивну мапу просування сторін.

На своїй сторінці в Facebook Безугла назвала цей сайт "останнім бастіоном більш-менш адекватної інформації про лінію фронту".

За її словами, головком планує мобілізувати команду DeepState, розформувавши її в піхотні підрозділи. Він діє по принципу "немає людей — немає проблеми".  

Далі, за інформацією депутата, будуть звернення в СБУ та правоохоронні органи для розголошення інформації про проєкт, мовляв, "нічого тут в OSINTерів бавитися". Тобто воєначальник буде займатися різного роду дискримінацією експертів, адже у Генштабу своя правда про нібито "контрольовану" ситуацію на фронті. 

Мета Сирського, якщо вірити Безуглій, — закриття проєкту.

"Навіщо всі ці карти? Достатньо брехливих доповідей, — коментує народна обраниця. — Ми всі знаємо DeepState ще з початку повномасштабного вторгнення. Щодня це чи не єдине джерело, щоб зрозуміти, що відбувається, як для цивільних, так навіть і для військових. Наступ "старперів" на проєкт — ще один вимір їхньої повної відсталості та свідчення того, що ми реально опинилися в заручниках у совкових дов****бів".

Безугла закликала всіх небайдужих допомогти OSINT-спільноті України, "аби генерали вдавилися". 

У DeepState відреагували на інформацію Безуглої. Там зауважили, що представники команди завжди працювали та докладали максимальних зусиль задля перемоги й допомоги Силам оборони та Україні. Тому проєкт має залізну репутацію, довіру серед суспільства і, що найголовніше, серед військових. 

"Але, на жаль, не всім головкомам подобається правда, і це прикро, — прокоментували ситуацію у DeepState, подякувавши усім за підтримку. —  Нам пише і телефонує величезна кількість людей. Ця підтримка надзвичайно велика і це дає сил та натхнення! Ви всі неймовірні! Працюємо задля перемоги та не здаємося!". 

DeepStateОлександр Сирський

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