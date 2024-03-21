Ситуація на лінії фронту нестабільна – Міноборони Британії

В таких районах, як донецька область, ситуація - нестабільна через нестачу українських боєприпасів і особового складу.

Тим часом, росія захопила контроль над селом у Донецьку, а прикордонний регіон зазнав чергового нападу, повідомляє британський телевізійний канал Sky News.

"Захід ганебно мало робить для протидії російській військовій машині в Україні", - заявив голова оборонного комітету Палати громад Британії Джеремі Квін.

Він додав, що країни мають робити більше колективно не лише у питанні допомоги Україні, а і у трансформації власних ліній постачання.

Квіна вважає, що необхідно зробити більше для того, щоб Захід був готовий стримати росію від ширшого конфлікту, а будь-які ознаки відсутності готовності "прийняти виклик" можуть зміцнити авторитарні держави по всьому світу.

"Чи змінилася картина ризиків у гірший бік за останні кілька років? Безумовно. Чи прийняли ми повною мірою цей виклик? Ні", - сказав депутат.

Конгрес США вже кілька місяців не може виділити фінансування на допомогу Україні і через це постачання зброї практично повністю припинено.

Нещодавно Сенат ухвалив законопроект, який передбачає виділення близько $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, з яких близько 60 млрд - для України.

Проте документ досі не почали розглядати в Палаті представників - проти виступає спікер Майк Джонсон. Він хоче, щоб допомога Україні була прив'язана до грошей для захисту американського кордону від мігрантів.