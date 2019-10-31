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Таксофонам залишилось 3 місяці - Укртелеком

"Розвиток різних каналів комунікацій призвів до зменшення попиту на колись затребувані послуги таксофонів. Якщо, наприклад, у 2017 році щомісяця було близько 900 тисяч хвилин розмов за допомогою таксофонів, то вже у 2019 році - менше 380 тисяч хвилин", - наголошують у держкомпанії
В Укртелекомі зазначили, що обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні, що спричиняє складнощі з експлуатацією. За їх словами, протягом років послуга таксофонії є збитковою.
Таксофонам залишилось 3 місяці - Укртелеком Фото: з відкритих джерел

Через низький попит і збитковість Укртелеком припинить надавати послуги зв’язку через таксофони з лютого 2020 року, повідомляє "Економічна Правда".

"Розвиток різних каналів комунікацій призвів до зменшення  попиту на колись затребувані послуги таксофонів. Якщо, наприклад, у 2017 році щомісяця було близько 900 тисяч хвилин розмов за допомогою таксофонів, то вже у 2019 році - менше 380 тисяч хвилин", - наголошують у держкомпанії.

За словами оператора, сьогодні мережа налічує близько 4,8 тисяч таксофонів, практично усі вони розміщені у містах. У середньому щодня з одного таксофона відбувається лише близько 2,5 хвилин розмов.

В Укртелекомі зазначили, що обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні, що спричиняє складнощі з експлуатацією. За їх словами, протягом років послуга таксофонії є збитковою. 

Крім того, повідомляється, що за останній час до компанії були неодноразові звернення щодо сплати орендної плати за розміщення таксофонів на території різних структур та організацій.

"Враховуючи все це, Укртелеком прийняв рішення про припинення з 1 лютого 2020 року надання послуг фіксованого телефонного зв’язку, які надаються з таксофонів", - резюмують у оператора.

Нагадаємо, що SCM і Raga досягли мирової угоди в спорі про продаж "Укртелекому"

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31 10 2019 12:10
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