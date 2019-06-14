"Укртелеком" звинуватив lifecell у блокуванні дзвінків колишніх абонентів
Держпідприємство "Український державний центр радіочастот" підтвердило факт блокування дзвінків з фіксованих номерів Укртелекому на номери колишніх абонентів lifecell, що змінили оператора і зберегли номер, йдеться в заяві прес-служби "Укртелекому".
"При здійсненні детального аналізу було виявлено, що комутаційне обладнання ТОВ «Лайфселл» блокує такі виклики, через що абоненти мають складнощі зі зв’язком", - йдеться у повідомленні.
"Укртелеком" вимагає припинити штучне блокування дзвінків.
"Укртелеком уже відправив відповідний лист до національного регулятора. Укртелеком готовий до перемовин із залученням представників нацрегулятора", - додали в компанії.
Також оператор зазначив, що з такими компаніями, як "Vodafone Україна" та "Київстар", проблем у цьому питані немає.
Водночас прес-служба lifecell заперечила ці звинувачення "Укртелекому", повідомивши, що ніяких обмежень немає.
"Звертаємо увагу, що пропуск трафіку на перенесені номери повинен здійснюватися відповідно до умов договору про взаємоз'єднання. З метою пропуску трафіку на перенесені абонентські номери оператори мають внести відповідні зміни до такого договору. На жаль, ПАТ "Укртелеком" досі не погодив пропозиції ТОВ «Лайфселл» про зазначені зміни, про що ТОВ "Лайфселл" повідомив профільного регулятора", - йдеться у відповіді оператора.
У lifecell додали, що не отримували скарг від абонентів з приводу блокування дзвінків.
Нагадаємо, що з 1 травня в Україні можна змінити мобільного оператора зі збереженням номера.
Усі подробиці щодо послуги перенесення номера можна отримати тут.
Регулятор ухвалив рішення про створення такої послуги у жовтні 2018 року.
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