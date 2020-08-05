Тариф на е/е для населення залишається незмінним - Буславець

"Тариф для населення у нас залишається цього року, як і попереднього року, незмінним, і не треба турбувати населення."

Ціна електричної енергії для населення залишатиметься незмінною, заявила в. о. глави відомства Ольга Буславець під час п'ятничної селекторної наради в Міністерстві енергетики та захисту довкілля, трансляція якої відбувається в YouTube, пише "Інтерфакс-Україна".

"Тариф для населення у нас залишається цього року, як і попереднього року, незмінним, і не треба турбувати населення. Є різні заяви, але ми маємо сказати, що населення отримує електричну енергію за незмінною ціною", - сказала вона.

Нагадаємо, що енергетичний регулятор пропонував скасувати пільгові тарифи на електрику для населення