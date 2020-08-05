CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Тариф для населення у нас залишається цього року, як і попереднього року, незмінним, і не треба турбувати населення."Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тариф на е/е для населення залишається незмінним - Буславець
Ціна електричної енергії для населення залишатиметься незмінною, заявила в. о. глави відомства Ольга Буславець під час п'ятничної селекторної наради в Міністерстві енергетики та захисту довкілля, трансляція якої відбувається в YouTube, пише "Інтерфакс-Україна".
"Тариф для населення у нас залишається цього року, як і попереднього року, незмінним, і не треба турбувати населення. Є різні заяви, але ми маємо сказати, що населення отримує електричну енергію за незмінною ціною", - сказала вона.
Нагадаємо, що енергетичний регулятор пропонував скасувати пільгові тарифи на електрику для населення
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08 05 2020 13:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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