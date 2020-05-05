Енергетичний регулятор пропонує скасувати пільгові тарифи на електрику для населення

На такий крок там пропонують піти для того, аби розв'язати кризу в енергосистемі України, яка виникла через занадто високі «"елені" тарифи для електростанцій, які працюють на відновлювальних джерелах енергії, а також через падіння попиту на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує скасувати пільговий тариф на електроенергію для населення, що споживає до 100 кіловат-годин.

Про це йдеться у презентації регулятора, повідомляє "Громадське".

На такий крок там пропонують піти для того, аби розв'язати кризу в енергосистемі України, яка виникла через занадто високі "елені" тарифи для електростанцій, які працюють на відновлювальних джерелах енергії, а також через падіння попиту на електроенергію.

Пільговий тариф для людей, які споживають до 100 кіловат-годин складає 75 копійок. У разі його скасування за кіловат-годину доведеться платити майже вдвічі більше - 1,4 гривні. За розрахунками НКРЕКП, це дозволить зекономити 12 мільярдів гривень на рік на компенсації тарифів. Загальний же дефіцит грошей в енергосистемі (зокрема, коштів для виплат "зеленого" тарифу) у 2020 році сягне 21 мільярда гривень.

Регулятор пропонує заборонити введення в експлуатацію нових "зелених" електростанцій до того часу, як в Україні не розбудують акумулюючі потужності - спеціальні станції, які будуть накопичувати надлишки енергії та використовувати її тоді, коли на ринку є додаткові потреби. Без таких електростанцій вже найближчим часом в Україні може виникнути необхідність в окремі дні повністю відключати атомні електростанції, адже всю спожиту електрику вироблятимуть з відновлювальних джерел.

У НКРЕКП підрахували, що частка "зелених" електростанцій у виробництві енергії в Україні наразі складає 8%, водночас на розрахунки з цими електростанціями витрачають 26% всіх коштів.

Зростання частки "зеленої" енергетики зі збереженням чинної моделі розрахунків за "зеленим" тарифом створює дисбаланси на енергоринку. Держава наразі вже не має достатньо коштів для того, аби у повній мірі розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед інвесторами, що збудували сонячні та вітрові електростанції.

Тому напередодні в уряді затвердили оновлений енергобаланс, у якому передбачили менші обсяги виробництва атомної енергії на користь "зеленої". Також у Міненерго запропонували заборонити введення в експлуатацію нових сонячних та вітрових електростанцій.

Нагадаємо, що в Україні працюють 22 тисячі домашніх сонячних електростанцій