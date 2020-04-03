В Україні вже працюють 22 тисячі домашніх сонячних електростанцій
Про це повідомляє Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності, передає УКРІНФОРМ.
"Близько 22 тис. домогосподарств в Україні використовують «чисту» електроенергію, інвестувавши близько 450 млн євро у сонячні панелі (СЕСд). Загальна потужність встановлених СЕСд - понад 553 МВт", - йдеться у повідомленні.
У 2019 році на «чисту» електроенергію перейшли майже 15 тис. родин, якщо порівняти з 2014 р., тоді налічувалося лише близько 20 таких сімей.
До трійки областей, де нараховується найбільша кількість СЕС приватних домогосподарств, увійшли: Дніпропетровська – понад 2700; Тернопільська – понад 2000; Київська – майже 1800.
Важливо зауважити, що попит домогосподарств на сучасні «чисті» технології стрімко зростає щороку.
СЕСд також позитивно впливають на розвиток малої енергогенерації в країні, адже такі установки невеликої потужності розгалужені по всій країні.
Нагадаємо, що 15 тисяч українських родин інвестували у встановлення домашніх сонячних електростанцій близько 300 мільйонів євро.
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