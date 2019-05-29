Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Тайський мінкульт планує записати суп Том Ям у список спадщини ЮНЕСКО

Уряд Таїланду має намір подати в ЮНЕСКО заявку на внесення тайського супу Том Ям з креветками (Tomyam Kung) до списку світової матеріальної культурної спадщини
Зазначається, що, за результатами засідання комітету із захисту культурної спадщини міністерства культури країни, документи в ЮНЕСКО повинні підготувати і подати до 31 березня 2020 року.
Тайський мінкульт планує записати суп Том Ям у список спадщини ЮНЕСКО Фото з вільних джерел

Том Ям (Tomyam Kung) - гострий тайський суп, буквально означає "варений салат з креветками". Складається з бульйону, овочів і набору трав і спецій, і може готуватися з куркою (Том Ям Кай), креветками (Том Ям Кунг) або сумішшю морепродуктів (Том Ям тхалі), йдеться в "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету Bangkok Post.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 05 2019 09:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.