Тайський мінкульт планує записати суп Том Ям у список спадщини ЮНЕСКО Уряд Таїланду має намір подати в ЮНЕСКО заявку на внесення тайського супу Том Ям з креветками (Tomyam Kung) до списку світової матеріальної культурної спадщини

Зазначається, що, за результатами засідання комітету із захисту культурної спадщини міністерства культури країни, документи в ЮНЕСКО повинні підготувати і подати до 31 березня 2020 року.

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Том Ям (Tomyam Kung) - гострий тайський суп, буквально означає "варений салат з креветками". Складається з бульйону, овочів і набору трав і спецій, і може готуватися з куркою (Том Ям Кай), креветками (Том Ям Кунг) або сумішшю морепродуктів (Том Ям тхалі), йдеться в "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету Bangkok Post. Читайте також: Музику реґі внесли до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО

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