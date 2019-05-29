CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗазначається, що, за результатами засідання комітету із захисту культурної спадщини міністерства культури країни, документи в ЮНЕСКО повинні підготувати і подати до 31 березня 2020 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тайський мінкульт планує записати суп Том Ям у список спадщини ЮНЕСКО
Уряд Таїланду має намір подати в ЮНЕСКО заявку на внесення тайського супу Том Ям з креветками (Tomyam Kung) до списку світової матеріальної культурної спадщини
Фото з вільних джерел
Том Ям (Tomyam Kung) - гострий тайський суп, буквально означає "варений салат з креветками". Складається з бульйону, овочів і набору трав і спецій, і може готуватися з куркою (Том Ям Кай), креветками (Том Ям Кунг) або сумішшю морепродуктів (Том Ям тхалі), йдеться в "Інтерфакс-Україна" з посиланням на газету Bangkok Post.
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29 05 2019 09:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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