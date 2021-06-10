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Telegram за день прийняв 70 мільйонів "біженців" з інших платформ - Дуров

"Я пишаюся тим, як наша команда впоралася з безпрецедентним зростанням, оскільки Telegram продовжував бездоганно працювати для переважної більшості наших користувачів"
На тлі глобального збою в роботі соцмережі Facebook кількість користувачів месенджера Telegram збільшилася на 70 мільйонів.
Telegram за день прийняв 70 мільйонів "біженців" з інших платформ - Дуров Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров на офіційній сторінці у власному месенджері.

"Щоденні темпи зростання Telegram на порядок перевищили норму, і ми за один день прийняли понад 70 мільйонів "біженців" з інших платформ. Я пишаюся тим, як наша команда впоралася з безпрецедентним зростанням, оскільки Telegram продовжував бездоганно працювати для переважної більшості наших користувачів", - зазначив Дуров.

Утім, визнав він, деякі користувачі зі США могли стикнутися з повільнішою швидкістю, ніж зазвичай.

Нагадаємо, що платформи Facebook Inc. - Instagram, WhatsApp, Oculus VR та власне Facebook - знову почали працювати після майже шести годин перерви в роботі.

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06 10 2021 10:57
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