ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНа тлі глобального збою в роботі соцмережі Facebook кількість користувачів месенджера Telegram збільшилася на 70 мільйонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Telegram за день прийняв 70 мільйонів "біженців" з інших платформ - Дуров
"Я пишаюся тим, як наша команда впоралася з безпрецедентним зростанням, оскільки Telegram продовжував бездоганно працювати для переважної більшості наших користувачів"
Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров на офіційній сторінці у власному месенджері.
"Щоденні темпи зростання Telegram на порядок перевищили норму, і ми за один день прийняли понад 70 мільйонів "біженців" з інших платформ. Я пишаюся тим, як наша команда впоралася з безпрецедентним зростанням, оскільки Telegram продовжував бездоганно працювати для переважної більшості наших користувачів", - зазначив Дуров.
Утім, визнав він, деякі користувачі зі США могли стикнутися з повільнішою швидкістю, ніж зазвичай.
Нагадаємо, що платформи Facebook Inc. - Instagram, WhatsApp, Oculus VR та власне Facebook - знову почали працювати після майже шести годин перерви в роботі.
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06 10 2021 10:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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