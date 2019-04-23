CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрославлений український борець греко-римського стилю, срібний призер Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро-2016, чемпіон світу і Європи Жан Беленюк підбив підсумки виборів президента України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Темношкірий борець хоче стати президентом України
Жан Беленюк підбив підсумок президентських виборів в Україні
Жан Беленюк Фото: reuters.com
За словами 28-річного спортсмена, Україна йде американським політичним шляхом розвитку, інформує LB.ua.
"У них президентом був актор, от і у нас став, у них був Барак Обама, ну... дай Боже", - написав Жан в Інстаграмі.
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 04 2019 17:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента