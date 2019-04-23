Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Темношкірий борець хоче стати президентом України

Жан Беленюк підбив підсумок президентських виборів в Україні
Прославлений український борець греко-римського стилю, срібний призер Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро-2016, чемпіон світу і Європи Жан Беленюк підбив підсумки виборів президента України.
Темношкірий борець хоче стати президентом України Жан Беленюк Фото: reuters.com

За словами 28-річного спортсмена, Україна йде американським політичним шляхом розвитку, інформує LB.ua.

"У них президентом був актор, от і у нас став, у них був Барак Обама, ну... дай Боже", - написав Жан в Інстаграмі.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 04 2019 17:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.