Темношкірий борець хоче стати президентом України

Прославлений український борець греко-римського стилю, срібний призер Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро-2016, чемпіон світу і Європи Жан Беленюк підбив підсумки виборів президента України.

За словами 28-річного спортсмена, Україна йде американським політичним шляхом розвитку, інформує LB.ua.

"У них президентом був актор, от і у нас став, у них був Барак Обама, ну... дай Боже", - написав Жан в Інстаграмі.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.