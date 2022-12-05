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CУСПІЛЬСТВО

Терможилети передасть Україні Ватикан, просить охочих допомогти

05 грудня 2022, 18:11
Терможилети передасть Україні Ватикан, просить охочих допомогти
Ватикан. Фото: news.va
Святий Престол зібрав "велику кількість" терможилетів, яку відправить до Києва для допомоги українцям, які постраждали від російських ракетних ударів, пов'язаних з перебоями в електропостачанні.
Про це у понеділок заявив посланець Папи Римського в Україні, кардинал Конрад Краєвський.
 
"Український народ переживає надзвичайну ситуацію, пов'язану, крім війни, також із відсутністю електроенергії, газу і дуже суворими зимовими холодами. Ми можемо допомогти їм на це Різдво, подарувавши терможилети, придатні для підтримки температури тіла, для чоловіка, жінки або дитини", – цитує заяву Краєвського ANSA.
 
Він закликав усіх охочих приєднатися до ініціативи Ватикану, придбавши й передавши терможилети протягом місяця, "щоб якнайшвидше здійснити відправку ваговозом до Києва".
 
Із настанням зими, як очікується, мільйони українських біженців потерпатимуть через відсутність опалення, спричиненого ракетними ударами Росії по енергетичній інфраструктурі.
 
Кардинал Конрад Краєвський щонайменше чотири рази їздив до України з початку повномасштабного вторгнення з гуманітарними місіями. Під час доставки гуманітарної допомоги на Запоріжжі у вересні він разом із супроводом потрапив під обстріл.
 
Нагадаємо, що раніше листа українцям написав Папа Франциск: Ваш біль - це мій біль.
Війна з РФВатикан

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