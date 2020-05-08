ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ Міністерстві охорони здоров'я заявили про те, що Тернопільську область можуть перенести у зелену зону карантину. В регіоні фіксують покращення епідеміологічної ситуації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тернопільську область можуть перенести в зелену зону карантину, - МОЗ
Також Вінницька область вже шість днів не перевищує чотири показники МОЗ
rbc.ua/
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна.
Крім того, Вінницька область вже шість днів не перевищує чотири показники МОЗ.
"Тернопільська область вже чотири дні відповідає індикаторам і може бути переведена в зелену зону", - зазначив він.
Нагадаємо, що 5 серпня в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 08 2020 11:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 8 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 липня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
No articles