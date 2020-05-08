Тернопільську область можуть перенести в зелену зону карантину, - МОЗ Також Вінницька область вже шість днів не перевищує чотири показники МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили про те, що Тернопільську область можуть перенести у зелену зону карантину. В регіоні фіксують покращення епідеміологічної ситуації.

rbc.ua/

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна. Крім того, Вінницька область вже шість днів не перевищує чотири показники МОЗ. "Тернопільська область вже чотири дні відповідає індикаторам і може бути переведена в зелену зону", - зазначив він. Нагадаємо, що 5 серпня в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало.

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