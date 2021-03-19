НОВИНИТестування на антитіла від коронавірусної хвороби з метою коригування вакцинальної кампанії не потрібне.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тестування на антитіла для COVID-вакцинації не потрібне, – Степанов
"В цьому немає жодної необхідності", - сказав міністр
Фото: з вільних джерел
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Укрінформ".
"Проводити тестування на антитіла для вирішення питання, вакцинувати людину, чи ні, ніхто не буде. В цьому немає жодної необхідності", - сказав міністр.
За його словами, наявність антитіл не є підставою для відмови у проведенні вакцинації
Як повідомлялося, за добу в Україні вакцинували майже 11 тисяч осіб, всього першу дозу вакцини отримали 92 713 людей.
Нагадаємо, що Укрзалізниця не обмежує рух поїздів через Київ та Львів
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19 03 2021 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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