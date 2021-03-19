Тестування на антитіла для COVID-вакцинації не потрібне, – Степанов

"В цьому немає жодної необхідності", - сказав міністр

Тестування на антитіла від коронавірусної хвороби з метою коригування вакцинальної кампанії не потрібне.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Укрінформ".

"Проводити тестування на антитіла для вирішення питання, вакцинувати людину, чи ні, ніхто не буде. В цьому немає жодної необхідності", - сказав міністр.

За його словами, наявність антитіл не є підставою для відмови у проведенні вакцинації

Як повідомлялося, за добу в Україні вакцинували майже 11 тисяч осіб, всього першу дозу вакцини отримали 92 713 людей.

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